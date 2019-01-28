Ne yaptın be Altay!

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por Toto 1. Lig'de alt sıraları ilgilendiren maçta Altay, son dakikada penaltıdan yediği golle Ajjet Afyonspor ile berabere kaldı: 1-1. İzmir ekibinin üstünlüğü ile geçen mücadelede ilk atağı 3.dakikada Altay gerçekleştirirken Kappel'in şutu yandan auta çıktı. Ataklarını sürdüren Altay, Kappel'in düşmesiyle penaltı kazandı ve 36'da Paixao'nun golüyle öne geçti: 1-0.
88'de kalecisi Emre,
Ajeti'yi indirince Afyon
penaltı kazandı. Topun başına geçen Oltan takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1.
Karşılaşma bu skorla sona ererken Altay puanını 21'e çıkardı.