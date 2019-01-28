Ne yaptın be Altay!

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'de alt sıraları ilgilendiren maçta Altay, son dakikada penaltıdan yediği golle Ajjet Afyonspor ile berabere kaldı: 1-1. İzmir ekibinin üstünlüğü ile geçen mücadelede ilk atağı 3.dakikada Altay gerçekleştirirken Kappel'in şutu yandan auta çıktı.88'de kalecisi Emre,Ajeti'yi indirince Afyonpenaltı kazandı.Karşılaşma bu skorla sona ererken Altay puanını 21'e çıkardı.