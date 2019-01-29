Akhisarspor’da alarm

BUGÜN NELER OLDU

ÇAYKUR Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçta 1-0 öne geçtiği halde son 20 dakikada yediği gollerle 3-1 kaybeden Akhisarspor lig sonunculuğuna geriledi, taraftarlarını tedirgin etti.Bu sezon sadece Antalyaspor'u deplasmanda mağlup eden Akigo, 4 puanla ligin en az puan toplayan takımı olurken yediği 16 golle de kalesinde en çok gol gören ekip oldu. AKHISARSPOR'UN maçtan üç gün önce transfer ettiği Cocalic attığı golle takımını ümitlendirirken 5 dakika sonra kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sakat olan Mustafa Yumlu'nun sezonu kapatması, Dany'nin en az 3-4 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle stoperde sıkıntı yaşayan Akigo'da Cocalic cezalı duruma düşünce takımda yine tek stoper olarak Caner Osmanpaşa kaldı. Akhisarspor'da Elvis Manu krizi de sürüyor.