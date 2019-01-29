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Barakada çıkan yangında muhabbet kuşları telef oldu

Giriş Tarihi: 29.1.2019
Barakada çıkan yangında muhabbet kuşları telef oldu
Balıkesır'ın Burhaniye ilçesinde, kümes olarak kullanılan barakada çıkan yangında çok sayıda muhabbet kuşu telef oldu. İskele Mahallesi Ayhan Özerdem Caddesi'nde Hocazade Evleri'nin bahçesinde bulunan ve kümes olarak kullanılan barakada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Burhaniye İtfaiyesi, yangını söndürdü. Barakada inceleme yapan ekipler, kafeslerin içindeki çok sayıda muhabbet kuşunun telef olduğunu belirledi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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Barakada çıkan yangında muhabbet kuşları telef oldu
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