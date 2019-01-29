Bucaspor’da teknik ekip ve futbolculara tepki

BUGÜN NELER OLDU

3. Lig 3. Grup'ta son sırada yer alan Bucaspor evinde Payasspor'a tek golle mağlup olurken, kurtuluş yolunda da ağır bir yara aldı.Takımı desteklemek için Yeni Buca Stadı'nda gelen taraftarlar da oynanan futbola isyan edip teknik ekip ve futbolculara tepki gösterdi. Borçlu olunan eski futbolculardan birer birer muvafakatname alan yönetim ise transfer yasağını henüz kaldıramadı.