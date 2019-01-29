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’da teknik ekip ve futbolculara tepki

Giriş Tarihi: 29.1.2019
Bucaspor’da teknik ekip ve futbolculara tepki
TFF 3. Lig 3. Grup'ta son sırada yer alan Bucaspor evinde Payasspor'a tek golle mağlup olurken, kurtuluş yolunda da ağır bir yara aldı. Mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkan sarı-lacivertliler dağınık bir görüntü sergilerken, 15 puanda kalıp dipten çıkamadı. Takımı desteklemek için Yeni Buca Stadı'nda gelen taraftarlar da oynanan futbola isyan edip teknik ekip ve futbolculara tepki gösterdi. Borçlu olunan eski futbolculardan birer birer muvafakatname alan yönetim ise transfer yasağını henüz kaldıramadı. Kurmayların 31 Ocak'ta sona erecek transfer dönemine kadar nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.
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Bucaspor’da teknik ekip ve futbolculara tepki
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