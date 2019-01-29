Evlerı 7 ayda 7 kere saldırıya uğradı

BUGÜN NELER OLDU

Manısa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'nda ikamet eden Altındağ ailesi kabusu yaşıyor. Kimliği belirsiz kişilerce evleri sürekli taşlı saldırıya uğrayan Altındağ ailesinin neredeyse bütün pencereleri kırıldı. 7 ayda 7 defa saldırıya uğrayan Altındağ ailesi çareyi güvenlik kamerası taktırmakta buldu. Güvenlik kameralarını fark eden kimliği belirsiz saldırganlar yüzlerini ceketleri ile örterek saldırılarına devam etti. Durumu emniyete bildiren Altındağ ailesi saldırganların bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyor. Özellikle gece yarısı saldırıya uğrayan aile yetkililerin duruma el atmasını istedi. Yüzde 99 oranında engelli eşi Nurullah Altındağ ve çocuğu Ersin Altındağ ile yaşadığını söyleyen Perihan Altındağ, "7 ay önceki ilk saldırıda gece yatıyorduk. Sabaha karşı güm diye bir ses çıktı. Bir baktık bizim cam gitmiş. Bir başladı. 15 gün geçiyor, geliyor camları yine patlatıyor. 12 yaşında çocuğum var. Bir kere değil, iki kere değil. Korkudan elimiz ayağımız titriyor. Öldürecek bizi. Psikolojimiz bozuldu" dedi. Altındağ ailesi saldırganların bir an önce yakalanması için yetkililerden yardım bekliyor.