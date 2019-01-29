Gölmarmara’ya 48.5 milyon liralık yatırım

Manisa'da Gölmarmara Belediyesi, ilçeye yeni yatırımlar kazandırmaya devam ediyor. Gölmarmara Belediyesi tarafından hayata geçen 45 milyon liralık doğalgaz, 2.5 milyon liralık araç filosu, 500 bin TL'lik taziye evi, 250 bin liralık Akpınar Güner Enerji Santrali ve 250 bin liralık tenis kortu olmak üzere toplam 48 milyon 500 bin liralık yatırımları toplu açılışı gerçekleştirildi. Gölmarmara Atatürk Heykeli Tören alanında düzenlenen törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, İsmail Bilen, Uğur Aydemir, Semra Kaplan kıvırcık, Mehmet Ali Özkan katıldı.

TÜRKIYE'DE ILK

Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, "Belediye olarak Türkiye'de ilkleri Gölmarmara'da gerçekleştirdik. Türkiye'de ilk kez merkez nüfusu 10 binden az olan bir ilçe doğalgazla tanıştı. İlk başta halkımız buna inanamadı. Milletvekillerimiz ellerimizden tuttu. Bizi Ankara'da bakanlarımızla, hatta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü. Biz bu işi başardık. Manisa'da ilk kez ilçeye güneş enerji sistemini biz kurduk. Milletvekillerimize, belediye çalışanlarımıza, belediye meclis üyelerine teşekkür ediyorum" dedi. 2014 yılında göreve geldiklerinde "Gölmarmara'yı Manisa'nın ilk 5 ilçe arasında yer alacağız" sözünü verdiklerini belirten Öz, "Ve bunları da yaptık. Türkiye'de ilkleri yaptık. Akhisar-Gölmarmara- Salihli yolu bizim dönemizde bitti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa ziyaretinde bakanımız Mustafa Varank'a Gölmarmara'ya organize sanayi bölgesi oluşturulması için bir dosya verdim. Gölmarmara, Manisa haritasının ortasında yer alıyor. Anlatmaya gerek yok yaptığımız hizmetler ortada" diye konuştu. Ardından dualarla birlikte toplu açılış gerçekleştirildi