Göztepe direkleri akigo hakemi geçemedi

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üper Lig'de Göztepe penaltı kaçırıp, 2 topunun da direkten döndüğü maçta Galatasaray'a 1-0 yenilirken, Akhisarspor da 1-0 öne geçtiği maçta çok tartışılan hakem kararları ile Çaykur Rizespor'a 3-1 kaybetti, ligin en dibine indi. Spor Toto 1. Lig'de ise Adana Demirspor'u farklı yenen Denizlispor liderlik koltuğuna otururken, Gençlerbirliği deplasmanından 3 puanla dönen Altınordu hem yukarılara tutundu hem de yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Balıkesirspor, Eskişehir engelini 3 gol ve 3 puanla aşarken, Altay İzmir'de Afyonspor ile yenişemedi. Gizem Yılmazer'in yönettiği 'Spor Masası'nda Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz temsilcilerimizi değerlendirdiler. 1. Gizem Yılmazer: Göztepe, Galatasaray maçı için neler söylersiniz. Göztepe hak etti mi bu yenilgiyi? Lebip Timor:
Yağmuru, çamuru, kaçan penaltısı, direklerden dönen topları ile unutulmayacak bir maç izledik. Bu sezon ilk kez kazandıkları penaltıyı Borges dışarı attı. Serdar dururken Borges'in penaltı atması, Yasin'in maça kulübede başlaması çok tartışıldı.
Buna rağmen kaçan penaltı direkten dönen iki Göztepe şutu ev sahibi takım adına büyük şanssızlık idi. Serhan Çifdalöz:
Böyle bir havada ve böyle bir zeminde sergiledikleri mücadeleden dolayı iki takım oyucularını da kutlamak isterim. Maçın kırılma anı kaçan penaltı idi. Golü bulmuş olsa, Galatasaray risk alacak ve Göztepe belki de maçı kazanacaktı. Yasin'in oyuna çok geç girmesi ya da ilk 11'de başlamaması da bence hata idi. 2. Yılmazer: Akhisar, Rize yenilgisi ile ligin dibine indi. Umutlar tükeniyor mu? Timor:
Umutlar tükenmez daha ama bu maçı hazin bir şekilde kaybettiler. Çok iyi başladılar oyuna, öne de geçtiler ama hakem Suat Arslanboğa bence çaldığı ve çalmadığı düdükleri ile maçın önüne geçti.
Ayrıca oyundan çıkan futbolcuların vücut dilleri hoş değil. Takım kenetlenmeli ve bir an önce ayağa kalkmalı. Çifdalöz:
Geçen hafta aldıkları hükmen yenilgi, bu maçtaki bariz hakem hataları moralleri de alt üst etti. 10 kişi kaldıktan sonra sadece savunarak 70 dakikayı tamamlamak çok zor. İkici yarıda Cihat hoca da tribüne gönderildi. Açıkçası sadece puan olarak değil, moral olarak ta dibe çöktüler. Çok zor bir döneme girdiler. Zira artık hep kaybetme korkusunu yaşayacaklar. DENİZLİSPOR HOROZLANDI 3.Yılmazer: Denizlispor, tarih yazmaya devam ediyor. Ne dersiniz? Timor:
Son 2 haftada 2 takipçisi Gazişehir
ve Adana Demirspor'u yenerek liderliğe
oturdular. Adana Demirspor karşısında
ilk yarının son bölümü hariç çok üstün
oynadılar. 5 attılar, bir o kadar da kaçırdılar.
İnanmış bir yönetimleri ve futbolcu
kadrosu ve de bu kadroyu çok iyi çalıştıran
bir hocaları var. Yücel hoca Denizlispor başında çıktığı 11 maçta hiç kaybetmedi. Her türlü övgüyü hak ediyor. Çifdalöz:
Bu galibiyetin şifresi hızlı
hücum idi. Yücel hocanın maç öncesi tüm
planları tuttu. Taraftarın her geçen hafta artan
ilgisi ve desteği de çok önemli. Kent bütünleşince
zaferler de peş peşe geliyor. Takım
olmuşlar, herkes görevini
yaptı, yardımlaştı.
Deyim yerinde ise son
2 haftada 2 final kazandılar.
Büyük başarı.
YENİLMEZ
ARMADA 4. Yılmazer: Altınordu koşar adım zirveye yaklaşıyor. Bu başarıyı neye bağlıyorsunuz? Timor:
13
maçlık yenilmezlik
serisi yakaladılar.
Bu her şeyden
önce bir teknik
adam başarısıdır. Hüseyin hoca rakibi iyi analiz etmiş. Topu yere indirerek rakibin oyun planlarını alt üst ettiler.
Yüksek gelen topları
da Erce topladı. Çifdalöz:
Müthiş bir
başarı hikayesi yazıyorlar.
Gençlerbirliği lider olarak
çıktığı maçta neye uğradığını şaşırdı. Sakin
kalan ve son 10 dakikada hızını arttıran
Altınordu çok rahat sonuca gitti. Son maça kadar bu yarışın içinde olurlar. Biraz da seyirci desteğine ihtiyaçları var. 5. Yılmazer: Balıkesir Baltok haftayı 3 puanla kapattı. İlk 6 şansları var mı? Timor:
Balıkesirspor'un oyun devamlılığı
var ama skor devamlılığı yok. 2-3
maçlık bir seri bile onları ilk 6 içine taşır. Transfer yasakları var, gelen yok ama ara transferde bile futbolcu kayıpları var.
Giray
hocanın inadı ve kazanma arzusu takımı
ayakta tutuyor. Çifdalöz:
Hem Balıkesirspor hem de
rakibi Eskişehirspor transfer yasakları ile
uğraşıyorlar. Eskişehir'in bu sezon deplasmanda
tek puan siftahı bile yok. Balıkesirspor bir sürprize imkan tanımadı. Ortalarda dolaşıyorlar ama ilk 6 asla imkansız değil.
Zira
yukarıdaki bazı takımlarda
düşüş başladı.
NE YAPTIN
SEN ALTAY? 6. Yılmazer: Altay neden kazanamadı? Timor:
Kazanacak
kadar iyi oynamadılar.
İlk yarı sonuna
doğru penaltı golü
ile öne geçtiler ama
ikinci yarı, topu da oyunu
da Afyonspor'a bıraktılar. Son dakikalarda İbrahim Öztürk ile Gençer'in müşterek hatası rakibe penaltı kazandırdı.
Kadro kalitesi ile hiç
örtüşmeyen bir oyunları var. Çifdalöz:
İlk yarısı temposuz
ve pozisyonsuz bir
karşılaşma oldu. İzleyenler keyif almadılar sergilenen oyundan. 1-0 tehlikeli bir skor.
İkinci yarıda
ikiyi arayacakları yerde
adeta 1-0'ın üstüne yattılar
ve bir hata golü ile çok
değerli 2 puanı kaybettiler.