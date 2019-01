Göztepe direkleri akigo hakemi geçemedi

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de Göztepe penaltı kaçırıp, 2 topunun da direkten döndüğü maçta Galatasaray'a 1-0 yenilirken, Akhisarspor da 1-0 öne geçtiği maçta çok tartışılan hakem kararları ile Çaykur Rizespor'a 3-1 kaybetti, ligin en dibine indi. Spor Toto 1. Lig'de ise Adana Demirspor'u farklı yenen Denizlispor liderlik koltuğuna otururken, Gençlerbirliği deplasmanından 3 puanla dönen Altınordu hem yukarılara tutundu hem de yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Balıkesirspor, Eskişehir engelini 3 gol ve 3 puanla aşarken, Altay İzmir'de Afyonspor ile yenişemedi.Yağmuru, çamuru, kaçan penaltısı, direklerden dönen topları ile unutulmayacak bir maç izledik.Buna rağmen kaçan penaltı direkten dönen iki Göztepe şutu ev sahibi takım adına büyük şanssızlık idi.Böyle bir havada ve böyle bir zeminde sergiledikleri mücadeleden dolayı iki takım oyucularını da kutlamak isterim. Maçın kırılma anı kaçan penaltı idi.Umutlar tükenmez daha ama bu maçı hazin bir şekilde kaybettiler.Ayrıca oyundan çıkan futbolcuların vücut dilleri hoş değil. Takım kenetlenmeli ve bir an önce ayağa kalkmalı.Geçen hafta aldıkları hükmen yenilgi, bu maçtaki bariz hakem hataları moralleri de alt üst etti. 10 kişi kaldıktan sonra sadece savunarak 70 dakikayı tamamlamak çok zor. İkici yarıda Cihat hoca da tribüne gönderildi. Açıkçası sadece puan olarak değil, moral olarak ta dibe çöktüler. Çok zor bir döneme girdiler. Zira artık hep kaybetme korkusunu yaşayacaklar. DENİZLİSPOR HOROZLANDISon 2 haftada 2 takipçisi Gazişehirve Adana Demirspor'u yenerek liderliğeoturdular. Adana Demirspor karşısındailk yarının son bölümü hariç çok üstünoynadılar. 5 attılar, bir o kadar da kaçırdılar.İnanmış bir yönetimleri ve futbolcukadrosu ve de bu kadroyu çok iyi çalıştıranbir hocaları var.Bu galibiyetin şifresi hızlıhücum idi. Yücel hocanın maç öncesi tümplanları tuttu. Taraftarın her geçen hafta artanilgisi ve desteği de çok önemli. Kent bütünleşincezaferler de peş peşe geliyor. Takımolmuşlar, herkes göreviniyaptı, yardımlaştı.Deyim yerinde ise son2 haftada 2 final kazandılar.Büyük başarı.YENİLMEZARMADA13maçlık yenilmezlikserisi yakaladılar.Bu her şeydenönce bir teknikadam başarısıdır.Yüksek gelen toplarıda Erce topladı.Müthiş birbaşarı hikayesi yazıyorlar.Gençlerbirliği lider olarakçıktığı maçta neye uğradığını şaşırdı. Sakinkalan ve son 10 dakikada hızını arttıranAltınordu çok rahat sonuca gitti.Balıkesirspor'un oyun devamlılığıvar ama skor devamlılığı yok. 2-3maçlık bir seri bile onları ilk 6 içine taşır.Girayhocanın inadı ve kazanma arzusu takımıayakta tutuyor.Hem Balıkesirspor hem derakibi Eskişehirspor transfer yasakları ileuğraşıyorlar. Eskişehir'in bu sezon deplasmandatek puan siftahı bile yok.Zirayukarıdaki bazı takımlardadüşüş başladı.NE YAPTINSEN ALTAY?Kazanacakkadar iyi oynamadılar.İlk yarı sonunadoğru penaltı golüile öne geçtiler amaikinci yarı, topu da oyunuda Afyonspor'a bıraktılar.Kadro kalitesi ile hiçörtüşmeyen bir oyunları var.İlk yarısı temposuzve pozisyonsuz birkarşılaşma oldu.İkinci yarıdaikiyi arayacakları yerdeadeta 1-0'ın üstüne yattılarve bir hata golü ile çokdeğerli 2 puanı kaybettiler.