Göztepe’nin aklı Fner’de

BUGÜN NELER OLDU

GÖZTEPE, Süper Lig'de ikinci yarıya 2 yenilgi ile başlarken gözünü cuma günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçına çevirdi. 22 puanda kalan ve düşme potasıyla bağını koparamayan Göz-Göz, ilk yarıda yendiği rakibini deplasmanda mağlup ederek yeniden çıkış yakalamak istiyor. Sarı-kırmızılılar, evindeki avantajını da kaybetti. Ligde en son Çaykur Rize'yi 5 Kasım 2018'de mağlup eden İzmir ekibi, bu süreçte 3 maçtan galibiyet alamadı. Başakşehir ve G.Saray'a yenilen Göz-Göz, Bursa ile berabere kaldı. ARA transfer döneminde golcü takviyesi yapmayan Göztepe'de golcüler sustu. G.Saray maçında da ağları sarsamayan Jerome 3 golde kalırken, sonradan oyuna giren Deniz Kadah da çare olamadı. Bu sezon 20 gol atan Göztepe'yi toplam 15 gol atan orta saha oyuncuları sırtladı. Göztepe'de F.Bahçe maçında Poko cezalı duruma düşerken sağlık ekibi, sakatlanan Gassama için seferberlik başlattı. MR'ı çekilen futbolcunun sağlık durumu bugün belli olacak. Teknik heyet sağ beke Tayfur Bingöl'ü hazırlıyor.