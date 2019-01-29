“HDP sempatizanlığını unutamayız”

BUGÜN NELER OLDU

MHPİzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu fikri ve Atatürk'ün taşıdığı milliyetçilik değerlerinin tek temsilcileri olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin İzmir İl Teşkilatı olarak, şehrimizde atılan her adımı yakından takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Siyasi ve de fikri rakibimiz olan CHP'nin açıkladığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve ilçe belediye başkan adayları da bu bakımdan takibimiz ve değerlendirmemiz altındadır. Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ismi açıklanan Tunç Soyer'in Milliyetçi-Ülkücü hareketin tarihinde derin acılara sebep olmuş, bu acılarda ısrar etmiş ve tarih önünde de hüküm giymiş Nurettin Soyer'in oğlu olması, takiye yapılarak gizlenen birçok meseleyi gün yüzüne çıkartmıştır. Kimse bizden suçsuz ve günahsız ülkücülerin asılmasını, işkence görmesini, hayatlarının zindanlarda solmasını unutmamızı beklemesin. Biz bunu unutmadık unutmayacağız! Nesep davası gütmüyoruz ama şahsın hangi bölücü örgütlere destek olduğunu ve bu örgütlere nasıl güzellemeler yaptığını da görmezden gelemeyiz" diye konuştu.