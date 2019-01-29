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son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: 29.1.2019
İsmet Yorgancılar son yolculuğuna uğurlandı
EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın babası İsmet Yorgancılar (92),
İzmir'deki evinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Yorgancılar için dün Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve kardeşi Gülfem Perçin, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Partili Hamza Dağ, Nihat Zeybekci, Aydın Şengül, İZTO
Başkanı Mahmut Özgener ve çok sayıda iş dünyası temsilcisi katıldı. Yorgancılar'ın cenazesi, Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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İsmet Yorgancılar son yolculuğuna uğurlandı
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