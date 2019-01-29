Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > İyi parti: tepkiliyiz

İyi parti: tepkiliyiz

Giriş Tarihi: 29.1.2019
İyi parti: tepkiliyiz

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Tunç Soyer ismine tepkili olduklarını açıkladı. Kırkpınar, "Soyer'in aday gösterilmesi ile birlikte parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır. Bundan sonraki süreçte Sayın Soyer kendi sorumluluğu alanında ve adaylığında kendi üzerine düşeni yapmalıdır" yorumunu yaptı.

İTTİFAK TAMAM!
Öte yandan HDP, İzmir'de aday çıkarmayacağını açıkladı. Bu da İzmir'in siyasi kulislerinde "Millet İttifakı, HDP'nin de katılımıyla tamamlandı" yorumlarına neden oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İyi parti: tepkiliyiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN