İyi parti: tepkiliyiz

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Tunç Soyer ismine tepkili olduklarını açıkladı. Kırkpınar, "Soyer'in aday gösterilmesi ile birlikte parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır. Bundan sonraki süreçte Sayın Soyer kendi sorumluluğu alanında ve adaylığında kendi üzerine düşeni yapmalıdır" yorumunu yaptı.

İTTİFAK TAMAM!

Öte yandan HDP, İzmir'de aday çıkarmayacağını açıkladı. Bu da İzmir'in siyasi kulislerinde "Millet İttifakı, HDP'nin de katılımıyla tamamlandı" yorumlarına neden oldu.