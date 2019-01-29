Müsiad İzmır’de bılal saygılı dönemı

BUGÜN NELER OLDU

MüstakılSanayici ve İşadamları (MÜSİAD) İzmir Şubesinin 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Ümit Ülkü görevini Bilal Saygılı'ya devretti. Genel kurulda Kur'an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu, İstiklal Marşı, ve MÜSİ- AD sinevizyon filmi gösteriminden sonra açılış konuşması yapan MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, "5 yıl önce, üstlendiğim MÜSİAD İzmir Başkanlığımı, bugün devredeceğim. Çok güzel ellerden teslim aldık ve bundan sonra da yeni başkanımızla çok daha güzel yerlere geleceğinden hiç şüphem yok" dedi. Yeni başkan Bilal Saygılı ise, "İzmir'deki üyelerimizin işlerinin daha da büyümesi, ihracatlarının yaygınlaştırılarak artırılması, üretici üyelerimizin savunma sanayine teşvik edilmesine öncelik vereceğiz. Ayrıca bölgedeki şubelerimizle daha sıkı işbirliği yapılarak ticaret hacimlerimizin artırılması, üyelerimizi faiz belasından kurtaracak eğitimler verilmesi, genç MÜSİAD'ın büyütülerek daha aktif hale getirilmesi, ilim adamlarımızdan, akademisyenlerimizden daha fazla faydalanılması gibi yepyeni projeleri hayata geçireceğiz" diye konuştu.