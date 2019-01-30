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100 yıllık çeşmeden 30 yıldır su akmıyor

Giriş Tarihi: 30.1.2019
100 yıllık çeşmeden 30 yıldır su akmıyor
Balıkesır'ın Altıeylül ilçesine bağlı Çayırhisar Kırsal Mahallesi'nde geçmişi 100 yıla yakın olan çeşmenin 30 yılı aşkın süredir suyu akmıyor. Çayırhisar Mahallesi Muhtarı Aydın Terzioğlu, tarihi çeşmenin bulunduğu alanın temizlenerek yeniden hizmete girmesini istediklerini ifade etti. Uzun yıllar önce çamaşırlık olarak kullanılan çeşme, tarihi dokusunun yanında, mahallelilerin de sosyalleşmesi için kullanılıyordu. Mahalle sakinleri burada toplanarak hem çamaşırlarını yıkıyor hem de birbirleriyle görüşme imkanı buluyordu.
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