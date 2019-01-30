6 fabrıkada mılyonlarca lıra zarar

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İzmır'ınMenemen ilçesine bağlı Ulukent Sanayi Bölgesi'nde geçtiğimiz akşam naylon ve kağıt geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edilirken kontrol altına alınamayan ve büyüyen yangın, daha sonra otomotiv yedek parça, mobilya, plastik, kalıp ve araç servisindeki fabrikalara sıçradı. Toplam 6 fabrikaya sıçrayan yangındaki alevler kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü. Onlarca itfaiye ekibi, yangını söndürmek için yoğun çaba harcarken alevler ise ekiplerin yoğun çabasıyla saatler sonra kontrol altına alınabildi. Yangındaki hasar havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı. İş makineleri, araçlar, malzemeler ve kullanılan makineler de yangından kül olurken milyonluk hasarın bulunduğu yangında geriye ise adeta bir enkaz kaldı. Bölgeye sabah saatlerinde gelen işçiler ise, gördüğü zarar karşısında şaşırdı. Yangınla ilgili polis ekipleri sabah saatlerine kadar bölgede incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.