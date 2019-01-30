Dağ’dan Kocaoğlu’na: Soyer niçin tehlikeli?

BUGÜN NELER OLDU

Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP'nin İzmir'de mevcut belediye başkanlarının yüzde 80'ini değiştirdiğini, bunun "başarısızlığın tescili" olduğunu ifade eden Dağ, "İzmir Modeli olarak öne sürülen belediyeciliği CHP Parti Meclisi kararıyla çökmüştür" diye konuştu. Dağ, Tunç Soyer adaylığının hayırlı olması temennisinde bulundu. Bu süreçte üzerinde durulması gereken bir ahval olduğunu ifade eden Dağ, "Kocaoğlu, Tunç Soyer ile ilgili Genel Merkez'e 'İzmir için tehlikeli bir durumun hasıl olduğunu, İzmir'e dair oyun oynandığını' söylemiştir. Şimdi Aziz Bey'den cevap gelmezse seçime kadar, seçimden sonra da sormaya devam edeceğim. İzmir için Tunç Soyer'in aday olması durumundaki tehlikeli hal nedir? Oynanan oyun nedir? Bir İzmirli olarak soruyorum. Nedir bu tehlike, açıklaması lazım. Bu Kocaoğlu'nun vebalidir" dedi.