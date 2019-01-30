Egeli cerrahlar yurt dışında ameliyat yaptı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Makay ve ekibi için Azerbaycan'dan ameliyat daveti geldi. Merkezi Neftçiler Hastanesi Genel Cerrahi Klinik Şefi Dr. Elmir Asgerov'un davetlisi olarak Azerbaycan'a giden Makay ve ekibi, başarılı bir şekilde izsiz tiroit ameliyatını gerçekleştirdi. Makay ve ekibi, ameliyatın ardından konuyla ilgili konferans verdi.

GÖĞSÜMÜZ KABARIYOR

Gerçekleştirdikleri ameliyatla Azerbaycan'da Türkiye'nin tıp bilimi adına tarih yazdığına inandıklarını belerten Prof. Dr. Özer Makay, "İki yıl önce Türkiye'de gerçekleştirilmesi hayal olarak görülen izsiz tiroit ameliyatını gerçekleştirmiştik. Aynı hayali kardeş ülke Azerbaycan'da bir kez daha gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadık. Kardeş ülke ile iş birliğimizin artarak devam edeceğini ümit ediyorum. İzsiz tiroit cerrahisi konusunda üniversitemizi, ülkemizi temsil etmek ve Ege Üniversitesi'nin bu alanda da bir çekim merkezine dönüşmesi bizleri motive ediyor. Bir sonraki duraklarımız ise Polonya ve İsviçre. Bu ülkelerde de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise, yurt dışında yapılan operasyonların üniversitenin ve ülkenin göğsünü kabarttığını ifade etti.