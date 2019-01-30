Fazla kilolarını verdi oğluyla yıldızı barıştı

BUGÜN NELER OLDU

İzmır'de yaşayan ve kuaförlük yapan Belkıs Baytoklar'ın (31) hikayesi, zaman zaman evde iki yabancı gibi olan oğluna kavuşamamasıyla başladı. Genç kadının kilosu 95'e yükselince kiloya bağlı olarak da bazı hastalıklar oluştu. İleri derecede astım hastası da olan genç annenin hayatı ise bir gün oğlunun okuluna koşarak gitmesi ve astım krizine girmesiyle değişti. Genç anne, krize girdikten sonra oğlu Muzaffer'in söyledikleri aklına geldi ve bir anda ameliyat olmaya karar verdi. Bunun üzerine Belkıs Baytoklar, özel bir hastaneye başvurdu ve muayene edildi. Özel bir hastanede görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Taner Akgüner tarafından 4 ay önce obezite ameliyatına alınan Baytoklar, ameliyatla 95 kilodan 60 kiloya düştü ve sağlığına kavuştu. Baytoklar, hastalıklarından kurtularak oğluna mutlulukla sarılıyor.