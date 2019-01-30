Kanalizasyon isyanı

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Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Fevzi Çakmak Mahallesi Efe Sokak'ta yaşayanlar kanalizasyon sorunun kendileri çözdü. 15 hanede yaşayan toplam 70 kişi, 10 yıl önce kendi imkanlarıyla, iş makinesi tutarak, sokaklarına kanalizasyon hattı döşetti. Geçen zamanda, kanalizasyon boruları yetersiz kaldı. Vatandaşlar, sorunla bir an önce çözüm bulunmasını istedi. Soruna çözüm sunmadığı için eleştirilen MASKİ ise, "Kanalizasyon hattı döşenmesi istenilen bölgede, henüz imar planı uygulaması yok" açıklamasında bulundu.