Kerç Boğazı’nda ölen denizciye son görev

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KerçBoğazı'nda Tanzanya bayraklı 'Maestro' ve 'Candy' adlı gemiler arasındaki yakıt transferi sırasında çıkan yangında 4 Türk mürettebat yaşamını kaybetti. Olayda hayatını kaybeden denizcilerden Erdoğan Çetinok'un (40) cenazesi otopsi ve DNA testlerinden sonra Türkiye'ye getirildi. Candy gemisinde çarkçıbaşı olarak görev yapan ve 20 yıllık denizci olan Erdoğan Çetinok için, memleketi Torbalı'nın Pancar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Eşi Fatma Çetinok, babası İsa Çetinok, çocukları 13 yaşındaki Meryem Aybüke Çetinok ile 8 yaşındaki Hülya Beren Çetinok, Pancar Camisi'nin avlusunda taziyeleri kabul etti. Vatandaşlar da acılı günlerinde aileyi yalnız bırakmadı. Erdoğan Çetinok'un cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.