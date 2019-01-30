Kocasıyla birlikte evini de kaybetti

İzmır'ın Karşıyaka ilçesinde Milli Piyango bileti satan, yüzde 94 engelli Cahit Kapıcı, Mart 2016 tarihinde ev satın almak için bir bankadan kredi çekti, bu sırada hayat sigortası da yapıldı. Kapıcı, 10 Ekim 2016 tarihinde ise kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Sigorta şirketi, Kapıcı'nın ölümünden 7 ay önce ev satın almak üzere çektiği yaklaşık 115 bin liralık krediyi, bankaya ödemedi. Kapıcı'nın kredi çekerken sağlık durumuyla ilgili yanlış bilgi verdiği öne sürüldü. Cahit Kapıcı'nın eşi Mehtap Kapıcı (48), sigorta şirketinin kredi teminatını ödememesi üzerine, oturdukları evi değerinden daha düşük bir bedelle satıp, borcu kapatmak zorunda kaldı. Hem eşini, hem evini kaybeden Mehtap Kapıcı, şimdi tuttuğu evin kirasını bile ödemekte güçlük çektiklerini söyledi.

DAVA AÇTILAR

Kapıcı ailesinin avukatı Salih Emrah Ertan, "Cahit Kapıcı'nın engeli dışardan bakıldığı zaman görülebiliyordu. Bu şekilde bankanın kredi onayı vermesi şaşırtıcı. Sözleşmede kalp rahatsızlığı var mı sorusuna bilgisayardan hayır kutucuğu tıklanmış, kendilerine hiçbir soru sorulmamış. O kısımlara evet işaretlense, belki kredi çıkmayacak. Sigorta şirketinin yükümlülüğü, risk gerçekleştiğinde teminatı ödemektir. Evi düşük bedelle satarak kredi borcunu ödemek zorunda kaldılar. Hukuki tüm yolları deneyeceğiz" dedi.