Sokak hayvanlarına yaşam parkı sözü

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Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'deki 12 hayvansever derneğinin temsilcileriyle AK Parti İl Başkanlığı'nda bir araya geldi. Zeybekci'nin İzmir'de ilk kez böyle bir toplantı düzenlemesi ve hayvanlara olan duyarlılığı nedeniyle alkışlarla karşılandı. Hazırladıkları projelerle şehrin ihtiyaçlarına cevap vereceklerini kaydeden Zeybekci, sokak canlıları için de hayvan barınakları değil, hayvan parkları oluşturacaklarını söyledi. Bu parklarda da gönüllülerin görev alacağını ifade eden Zeybekci, "Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5 yılda 15 metrekareye çıkaracağız. Sokak hayvanları için kent merkezinin belirli bölgelerinde yaşam parkları oluşturacağız. Bu yaşam alanlarında hayvanların insanlardan tek beklentisi sevgi olacak. Mobil kısırlaştırma ekiplerimizi faaliyete geçireceğiz. Kısırlaştırma sonrasında da bakımlarını sağlamak amacıyla rehabilitasyon merkezleri oluşturacağız" dedi.