Yine,yeniden Eren Derdıyok

Son üç maçında Medipol Başakşehir ve Galatasaray'a yenilip Bursaspor ile berabere kalınca düşme potasından uzaklaşamayan Göztepe'de yönetim, forvet transferini yeniden gündeme aldı. Önümüzdeki süreçte küme düşme korkusu yaşamak istemeyen sarıkırmızılılarda kurmaylar, Galatasaray'ın bir türlü elinden çıkaramadığı Eren Derdiyok için nabız yoklamaya başladı. Elindeki forvet oyuncularından bir türlü verim alamayan İzmir temsilcisinde sezon başından bu yana ileri uçta forma giyen Jerome, Cikalleshi, Ghilas ve Samed Ali takıma üç gol kazandırırken, gollerin tamamı İngiliz forvet Jerome'den geldi. Ara transfer döneminde golcü takviyesi yapmayan Göztepe'de atılan 20 golün 15'i orta saha oyuncularından geldi.

GASSAMA, FENER MAÇINDA YOK

GÖZTEPE'DE Fenerbahçe maçında Poko cezalı duruma düşerken Galatasaray maçında sakatlanan Gassama'dan kötü haber geldi. Yıldız futbolcunun dün çekilen MR'ının ardından en az 3 maç sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Teknik direktör Kemal Özdeş Gassama'nın yerine sağ bekte Tayfur Bingöl'ü oynatmayı düşünüyor.



UĞUR KARAKULLUKÇU diyor ki

Eren Derdiyok Galatasaray'ın yükselen beklentilerini karşılamakta zorlansa da hala gol vuruşu yapabilecek, hava hakimiyetiyle ligde fark yaratabilecek meziyetlere sahip… Göztepe'nin bu sezonki en büyük sıkıntılarından biri kariyeri boyunca hareketli, ikinci forvet oynamış Jerome'dan safkan bir 9 numara performansı almaya çalışmasıydı. Eren Derdiyok gelirse Jerome'un da performansında artış olacağı aşikar. Eren, sezonun kalanı için alacağı 1 milyon Euro'luk ücret dışında Göztepe'nin kriterlerine uyuyor.