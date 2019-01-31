AB’de coğrafı ışaret tescılı uzun sürüyor

İzmır Ticaret Odası (İTB) ocak ayı olağan meclis toplantısı, AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve eşi Marilena Georgiadou Berger'in katılımıyla gerçekleştirildi. Son 4-5 yılın Türkye ile AB ilişkileri açısında iyi geçmediğini belirterek sözlerine başlayan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye'nin daha aydınlık yarınlara kavuşmasının AB'nin tam ve eşit bir parçası olmaktan geçtiğini dile getirdi.

SANCILI SÜREÇ

Gümrük Birliği'nin zaman zaman mağduriyet yarattığı veya haksız rekabete neden olduğunu savunan Kestelli, "Avrupa Birliği tarafından başta Tunus olmak üzere bazı ülkelerin önemli miktarda kota ile vergisiz ihracat yapmaları sağlanırken ne yazık ki Türkiye bu imkana sahip değildir. Bu durum ülkemiz zeytinyağı sektörünü olumsuz etkilemektedir" dedi. Öte yandan Kestelli, birçok ürün için coğrafi işaret almak üzere AB'ye başvuru yaptıklarını belirtti. AB tescil sürecinin uzun olduğunu vurgulayan Kestelli, "Bürokratik yapının zorluğu tescil sürecini sancılı hale getiriyor" dedi.