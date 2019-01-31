İzmir’de asıl yaşam kalitesi sorunu var

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'de yaşam kalitesi problemi olduğunu, kenti projeleriyle 21. yüzyıla hazırlayacaklarını belirtti. Mimarlar ve Mühendisler Grubu İzmir Şubesi üyelerinin davetlisi olarak katıldığı toplantıda konuşan Zeybekci, ilk müdahale edecekleri alanlardan birinin trafik problemi olduğuna değindi. Zeybekci, "Köprülü kavşaklar, alternatif yollar, daha geniş alana yayılan raylı sistemlerle İzmir'in bu sorununu hızla çözeceğiz. Otopark problemini de kapalı ve açık otopark alanlarını 80 bin araçlık kapasiteye ulaştırarak gidereceğiz" dedi.

PLATFORM KURULACAK

Kentsel dönüşümün önemli bir konu olduğunu, bu süreçte yaşanan problemlerin mimari ve mühendislik çalışmalarıyla çözülmesi için İzmir Platformu'nu hayata geçireceklerini belirten Zeybekci şunları kaydetti: "Başkanlığımda, mimarlardan esnaf odalarına ve üniversitelere kadar bir çok kurumdan temsilcilerin yer alacağı platform, kentin sahibi gibi projeleri ve çalışmaları takip edecek. Denizli'de benzer bir uygulamayı gerçekleştirerek önemli projeleri hayata geçirdik. Aklı, bilimi kullanarak, istişare mekanizmalarını kullanarak İzmir'in bütün sorunlarını çözeriz." Bornova'da Küçükpark esnafıyla bir araya gelen Nihat Zeybekci, şehrin dertlerinin, sorunlarının beklerken yaşam tarzı problemi sözlerinin ortaya atılmasının İzmir'e yapılacak en büyük haksızlık olduğunu belirtti. "İzmir'in yaşam tarzı benim yaşam tarzım, vatandaşımızın öyle bir derdi yok. İzmir'de yaşam kalitesi problemi var." ifadesini kullanan Zeybekci, şu değerlendirmede bulundu: "Şehrin reisi büyükşehir belediye başkanıdır ve başkanın yapmak istediği bir şeye kimse engel olamaz. İzmir'in organize sanayi bölgelerine, gıda-tarım gibi ihtisas sanayi bölgelerine, gemi, yat üretim alanlarına ihtiyacı var. Bu alanları belediye tahsis edecek. İzmir'in bir hikayeye, bir ortak yürüyüşe, birlik beraberliğe ihtiyacı var. Ben de bunun yolculuğuna çıktım." AK Parti Buca İlçe Teşkilatı üyeleriyle de buluşan Zeybekci, Buca Cezaevi'nin bulunduğu alanın ilçenin en güzel parkı yapılacağını bildirdi.