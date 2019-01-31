Oğlum yaşıyor

Kerç Boğazı'nda gemideki patlama sonrası haber alınamayan Tayfun Dirik'in İzmir'deki ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor. Anne Dirik, "Yaşadığını hissediyorum" dedi

"NE YAPACAĞIMIZI BILEMEDIK"

Kerç Boğazı'nda alev alan iki gemiden biri olan Candy'de görev yapan çarkçıbaşı Tayfun Dirik'in izine henüz rastlanamadı. Dirik'in İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor. Dirik'in 60 yaşındaki annesi Mürüvvet Dirik, İstanbul'da yaşayan ve mesleği gereği uzun deniz yolculukları yapan oğlunun 1.5 yaşında bir kızı bulunduğunu, mayıs ayında da ikiz bebeklerinin dünyaya gelmesini beklediklerini anlattı. Kaza olmadan bir gün önce kendisiyle üç kez telefonla konuştuğunu söyleyen Dirik, "9 ay önce evinden ayrıldı. İkiz bebeklerinin doğumunda evine dönmeyi planlıyordu. Telefonda konuştuk, 'Yükü hazırladık yola çıkacağız' dedi. Bir, iki gün sonra kaza haberini aldık. Ne yapacağımızı bilemedik" dedi.

"KAYIP OLARAK KALMASIN"

Oğlunun sağ olduğunu düşünen anne Dirik, "Belki geminin bir tarafına gizlenmiştir. Makine dairesinin bir tarafına falan mı saklandı acaba? Soğuk bir ülke olduğu için suya atlamak istememiş olabilir. Bir yerde kurtarılmayı beklediğini düşünüyorum. Oğlumun yaşadığını hissediyorum. Annelik iç güdülerim böyle söylüyor. İçime öyle doğuyor. İnşallah bulunur da bize hayırlı bir haber gelir" dedi. Rus yetkililerin sürdürdüğü arama çalışmalarına Türk ekiplerin de katılmasını isteyen abla Mine Öztürk, "Yaşadığına inanıyoruz. Öldüyse de cenazesinin bulunmasını istiyoruz. Kayıp olarak kalmasını istemiyoruz" dedi. Kayıp denizcinin kardeşi Soner Dirik ise, "Ölü ya da diri ağabeyimin bulunmasını istiyorum" diye konuştu.