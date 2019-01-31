Sendika binasına tombala baskını

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'inBornova ilçesinde, daha önce de birçok kez kumar oynatıldığı gerekçesiyle baskın yapılan sendika binasına operasyon düzenlendi. Operasyonda, tombala oynadığı belirlenen 95 kişiye toplam 44 bin 935 TL para cezası kesildi. Sendika Başkanı A.K.S. hakkında da işlem yapıldı. Binada yapılan aramada, 2 projeksiyon cihazı, 90 tombala topu, 3 bin 200 tombala pulu ve 100 tombala kartı ele geçirildi. Sendika Başkanı A.K.S. hakkında da kumar oynatılması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.