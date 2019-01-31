Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Sendika binasına tombala baskını

Sendika binasına tombala baskını

Giriş Tarihi: 31.1.2019
Sendika binasına tombala baskını
İzmir'in Bornova ilçesinde, daha önce de birçok kez kumar oynatıldığı gerekçesiyle baskın yapılan sendika binasına operasyon düzenlendi. Operasyonda, tombala oynadığı belirlenen 95 kişiye toplam 44 bin 935 TL para cezası kesildi. Sendika Başkanı A.K.S. hakkında da işlem yapıldı. Binada yapılan aramada, 2 projeksiyon cihazı, 90 tombala topu, 3 bin 200 tombala pulu ve 100 tombala kartı ele geçirildi. Sendika Başkanı A.K.S. hakkında da kumar oynatılması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sendika binasına tombala baskını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN