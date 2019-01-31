Sohbetli oyunlu seçim çalışması

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Parti İzmir Gençlik Kolları, 31 Mart'ta sandığa gidecek kentteki 700 bin gence yönelik sıra dışı projeler hazırlarken, sosyal medyada da farkı yaşatıyor. Gençler, ilk kez oy kullanacak için "İlk Oyum, İlk Sohbetim" buluşmalarını gerçekleştirdi. Şu ana kadar 9 ilçede yapılan ve farklı siyasi görüşlerden gençlerin de katıldığı buluşmada, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. İzmir için hayata geçirilecek projeler, şehrin eksikleri ve gençlerin talepleri, bu sohbetlerde tek tek not alındı ve rapor haline getirildi. Gençleri "Facetime" üzerinden Zeybekci ile buluşturan partililer, oyun oynamayı da ihmal etmiyor. AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, "İzmir'de yaklaşık 700 bin genç, oy kullanacak. Bu durum da seçimin kaderini, gençlerin belirleyeceğini gösteriyor. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Nihat Zeybekci'nin şehrimizde oluşturduğu olumlu hava, tüm ilçelerimizde ve gençler arasında da kendini hissettiriyor. 31 Mart'taki seçimi, gençlerin hayal ettiği ve sorunlardan tamamen arındırılan bir İzmir'e kavuşması için fırsat olarak görüyoruz. Gençlik Kolları olarak, her alanda etkin bir çalışma yürüterek, İzmir'in AK belediyecilik ile tanışmasına büyük katkı vereceğiz" dedi