Aday Gençtürk, hızlı başladı

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Parti Bornova Belediye Baskan Adayı Resat Gençtürk, seçim çalısmalarına hızla basladı. Bornova'nın üniversiteleri ile Izmir'in Türkiye'ye açılan penceresi olduguna dikkat çeken Gençtürk, "Genç nüfusun beklentilerini, taleplerini karsılamaya öncelik vererek Bornova'yı renklendirecek, gelistirecegiz. Bornova denilince akla ilk ögrenimden üniversiteye kadar egitim dünyası gelmeli. Bornova'daki yesil alanları, sosyal imkanları, yurtları, eglence-kültür tesislerini artıracak, ögrenim hayatını kolaylastıran çalısmaları planlayacagız" dedi.