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Akhisarspor’un kâbusu

En son ’yi mağlup eden ekibi, pazar günü son 10 maçında sadece bir kez yenebildiği lider ’le karşılaşacak

Giriş Tarihi: 1.2.2019
Akhisarspor’un Başakşehir kâbusu
SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarıya Beşiktaş ve Çaykur Rizespor mağlubiyetleriyle başlayıp dibe demir atan Akhisarspor, pazar günü konuk edeceği lider Başakşehir'i son 10 maçta sadece 1 kez yenebildi. Bu periyotta turuncu-lacivertlileri sadece 2016-2017 sezonunda Manisa 19 Mayıs Stadı'nda 2-1 mağlup eden Akhisarspor 7 yenilgi, 2 beraberlik elde edebildi. Akhisarspor rakibiyle oynadığı son 4 remsi müsabakayı ise mağlubiyetle tamamladı. Geçen sezon Başakşehir, Akhisarspor'u iki maçta da 2-1'lik skorla devirirken, sezonun ilk yarısında Fatih Terim Stadı'nda oynanan maç 3-1 Başakşehir'in lehine sonuçlandı. Kurtuluş mücadelesi yolunda mutlak galibiyete ihtiyaç duyan yeşil-siyahlılarda savunma ise adeta çöktü. Akhisarspor'da Başakşehir müsabakası öncesi Caner ve yeni transfer Cocalic cezalı duruma düşerken, Mustafa Yumlu ve Dany'nin sakatlıkları sürüyor. Teknik direktör Cihat Arslan'ın stoperlerde kime görev vereceği merak konusu oldu.
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Akhisarspor’un Başakşehir kâbusu
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