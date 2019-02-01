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Altınordu için kritik 5 viraj

Geçen sezon ’e yükselmek için play-off oynama şansını averajla kaçıran temsilcisi, bu sezon daha dikkatli davranıp kaza istemiyor

Giriş Tarihi: 1.2.2019
Altınordu için kritik 5 viraj

ALTINORDU, Spor Toto 1. Lig'de yenilmezlik serisini 13 maça çıkarırken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yarıştaki en zorlu 5 viraja geldiklerini söyledi. "Bu haftaki Karabükspor maçıyla birlikte arka arkaya Denizlispor, Gazişehir FK, Adana Demirspor ve Hatayspor ile oynayacağız" hatırlatmasını yapan Eroğlu, "Beş takımın üçü, puan cetvelinde üzerimizde. Karabük kümede kalma, Adana Demir de ilk 6 mücadelesi veriyor. Dikkatli olmalıyız" dedi.

HER HAFTA BİR BASAMAK
13 maçlık serinin takımı ilk 6 potasına soktuğunu ifade eden Eroğlu, "Spor Toto 1. Lig çok zorlu bir maraton. 13 maçlık seri iyi fakat yeterli değil. Önümüzdeki 5 maç her şeyden daha önemli. Alacağımız maksimum puanla ligin seyrini değiştirme fırsatını yakalarız. Sadece işimize odaklanmalı ve geride kalan seriye hiçbir zaman güvenmemeliyiz. Tek hedefimiz her maçı kazanmak ve her hafta bir basamak daha yukarıya çıkmak" diye konuştu.

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Altınordu için kritik 5 viraj
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