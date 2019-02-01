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’ta Öykü için seferberlik

Giriş Tarihi: 1.2.2019
Ayvalık’ta Öykü için seferberlik
İzmır'de Juvenil Miyelomonositik Lösemi tanısı konulan Çağdaş ve Eylem Yazıcı çiftinin kızları Öykü Arin için Ayvalık'ta kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği kampanya kapsamında minik Öykü Arin Yazıcı için kök hücre bağışında bulunuldu. 'Kök hücre ve kan bağışı geleceği kurtarır', 'Öykü Arin'e ve tüm lösemi hastası çocuklara umut olalım' çağrısı ile gerçekleştirilen kampanyada, 3 saat içerisinde 23 kişi kök hücre, 65 kişi kan vermek için başvurdu.
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Ayvalık’ta Öykü için seferberlik
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