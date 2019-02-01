Balkes’in rakibi Osmanlıspor

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'in 20. haftası bugün yapılacak tek maçla başlayacak. Ligde haftanın açılış maçında Osmanlıspor, saat 19.00'da sahasında Balıkesirspor Baltok ile karşılaşacak. Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak,diye konuştu. Bulak ayrıca sakatlıkları geçen Okan Alkan ve Nizamettin Çalışkan'ın Osmanlı deplasmanına götürüleceklerini, adale sakatlıkları yaşayan Mahatma Otoo ile Furkan Çil'in ise götürülmeyeceklerini söyledi.