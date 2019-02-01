Balkes’in rakibi Osmanlıspor

SPOR Toto 1. Lig'in 20. haftası bugün yapılacak tek maçla başlayacak. Ligde haftanın açılış maçında Osmanlıspor, saat 19.00'da sahasında Balıkesirspor Baltok ile karşılaşacak. Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, "Osmanlıspor son haftalarda iyi bir çıkış yakaladı. Ben bu maçı çok önemsiyorum. İlk yarıda bizi 3-0 yenmişlerdi. Kazanıp önümüze bakacağız. Bütün çocukların da düşüncesi böyle"
diye konuştu. Bulak ayrıca sakatlıkları geçen Okan Alkan ve Nizamettin Çalışkan'ın Osmanlı deplasmanına götürüleceklerini, adale sakatlıkları yaşayan Mahatma Otoo ile Furkan Çil'in ise götürülmeyeceklerini söyledi.