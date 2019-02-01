Çıkan yangında evin çatısı çöktü

BUGÜN NELER OLDU

Denızlı'nın Pamukkale ilçesinde, Ayhan Erkara'ya ait 2 katlı evin ikinci katında, dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede yerine gelen İtfaiye ekipleri, olay yerine gelip, alevlere müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürüldü. Yangın sırasında çatısı da çöken ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangının elektrik kablolarındaki kısa devre sonucu başladığını tespit etti. Büyükşehir'in yardım kuruluşu olan 'Sevgi Eli' ekipleri ise, aileye yardım eli uzattı.