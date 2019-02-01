Göztepe çıkış peşinde

BUGÜN NELER OLDU

öztepe, Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın açılış karşılaşmasında bugün Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip ligin ilk devresinde İzmir'de 1-0 mağlup ettiği Fenerbahçe ile saat 20.30'da Ülker Stadı'nda karşılaşacak.Sarı-kırmızılı ekipte Celso Borges ile Tayfur Bingöl yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Ligin ikinci devresinin ilk iki maçında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-2, geçen hafta da İzmir'de Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Göztepe, 20. haftaya 22 puanla 12. sırada girdi.