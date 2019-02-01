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Kaleci Zafer, ’dan Rizespor’a

Giriş Tarihi: 1.2.2019
Kaleci Zafer, Manisa’dan Rizespor’a
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta eksi 1 puanla düşme hattında yer alan Manisaspor'da genç kaleci Zafer Görgen, Süper Lig'e transfer oldu. Manisaspor altyapısından yetişip siyah-beyazlılarda profesyonelliğe imza atan ve bu sezon 14 lig maçına çıkan genç eldiven Çaykur Rizespor'la 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbol Şube Sorumlusu Altan Çakıcı Zafer'in transferi hakkında, "Zafer'in Rizespor'a transferini gerçekleştirdik. Allah yolunu açık etsin, muvaffak olsun" diye konuştu. Zafer'i, Karadeniz temsilcisine veren Manisaspor bu oyuncuya karşılık hem para hem de 2 oyuncunun bonservisini aldı. Ege ekibi forvet Onur Çivelek ve orta saha Faruk Affan Doruklu'yu kadrosuna kattı.
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Kaleci Zafer, Manisa’dan Rizespor’a
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