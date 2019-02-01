Küçük Yaren’in tek isteği yürüyebilmek

İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşayan Yaren Su Akbaş (11), 2011 yılında yaklaşık 3 yaşındayken dedesiyle beraber bir trafik kazası geçirdi. 11 yaşındaki yaren 7-8 yıl önce meydana gelen kazada, dedesini kaybetti. Yaren'de ise omurilikte sinir zedelenmesi tanısı konuldu ve artık küçük yaşına rağmen çilesi bundan sonra başladı. 11 yaşındaki minik Yaren, bu kazadan sonra yatağa bağımlı hale geldi. 8 yıldır yatağa bağımlı hale gelen Yaren, arkadaşları gibi koşmak, yürümek içinse şimdi yardım bekliyor.

"TEDAVI OLAYIM BANA YETER"

Sadece yürümek istediğini belirten Yaren, "Çok şey istemiyorum; sadece yürümek istiyorum. Oyuncak istemiyorum. Sadece yürümek istiyorum istediğim bu. Dileklerim çok onları gerçekleştirmek istiyorum. Tıbbın geliştiği zaman beni alıp ameliyatlara sokup yürütmesini istiyorum. Büyüklerimizden, başlarımızdan tedavi bulunmasını istiyorum. Okula gitmek istiyorum, arkadaşlarımla oynamak istiyorum, koşmak istiyorum" dedi. Anne Özlem Öztekin,"Kaza sonrası babamı kaybettim, kızım bedensel engelli olarak kaldı. Omurilikte sinir zedelenmesi varmış. 7-8 yıldır kızım yatakta çocuğumun bir an önce yürümesini istiyorum. Çok kapı çaldım; gitmediğim hastane, gitmediğim yer kalmadı. Hiç bir şekilde bu çocuk için yapacak bir şey olmadığını söylediler; çünkü omurga zedelenmesi olduğunu söylediler. Aynı zaman da yattığı süreç içerisinde sol böbreğini kaybetti, tek böbrekle yaşıyor. Yürüsün istiyorum artık duygularımı herkesin yanında paylaşamıyorum kimseye derdimi anlatamıyorum" dedi. Yaren'e kendi kızı gibi sahip çıkan üvey baba Abdullah Öztekin ise, "Cumhurbaşkanımız'dan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'dan, el uzatmalarını istiyoruz. Allah rızası için yardım istiyoruz. Koşması için, yürümesi için, yardımlarını bizden esirgemesinler. Şu gülmesi bile bana yetiyor, dünyaları veriyor" şeklinde konuştu.