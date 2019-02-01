Lebip Timor: Yenilmez armada

BUGÜN NELER OLDU

ALTINORDU, 13 maçlık yenilmezlik serisi ile göz kamaştırıyor. 11 gol yiyen Hatayspor'un ardından yediği 12 gol ile de ligin en az gol yiyen ikinci takımı.Doğru takım tercihleri, oyunu okuma becerisi ve oyuna müdahaleleri ile çok farklı bir takım yarattı Hüseyin hoca. Her sezon parlattığı yıldızları gibi kendisi de sadece bu ligin değil, tüm liglerin parlayan yıldızıdır.Başkanı, yönetimi, teknik adamı, futbolcu ordusu ve tüm çalışanları ile adı gibi, altın değerindedir Altınordu. Ligin sonunda sıralamadaki yerleri ne olursa olsun, yine gönüllerin şampiyonluğu ile taçlandıracakları bir sezon sonu onları beklemektedir. 'İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu' sloganı ile liglerin yükselen en büyük değeridir. Bu nedenle, sadece yenilmez armada değil, vazgeçilmez bir tutkudur.