Musa’dan ‘gümüş’ geldi

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İzmır Büyükşehir Belediyespor'un 17 yaşındaki judocusu Musa Şimşek, 803 sporcunun mücadele ettiği Samsun'daki Ümitler Türkiye Şampiyonası'ndan gümüşle döndü. Samsun Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 61 ilden 803 sporcunun katıldığı 100. Yıl Ümitler Judo Türkiye Şampiyonası'nın ikinci turunda Kadir Can Usta'yı, üçüncü turda Abdülkadir Demir'i, çeyrek finalde de İsmail Yılmaz'ı yenerek grup finaline yükselen Musa Şimşek, grup finalinde ise Fatih Öz'ü yendi ve finale yükseldi. 17 yaşındaki sporcu, finalde Mahmut Hüdayi Özgürbüz'ü aşamayarak ikinci oldu.