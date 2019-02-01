Özgür Kaynar: MHP

BUGÜN NELER OLDU

ile pek çok alandaolduğu gibi siyasi hayatta dayenilikler yaşıyoruz.Siyasi partilerdeki çok parçalı görünüm yerini ittifaklara bıraktı.Ülkemizde en çok ihtiyaç duyduğunuz uzlaşı kültürünün ve birlikte hareket edebilmenin gelişmesi açısından son derece önemli.İttifak çatısı altında bir araya gelen partiler bu kez ilk yerel seçim sınavı verecek.Birlikten doğan gücün nasıl bir sinerji oluşturduğu, Cumhur İttifakı'nda net bir şekilde görülüyor.Benim de aralarında yer aldığım İzmir Medya Platformu üyeleri ile buluşan, ortaya çıkan sinerjinin sandığa da yansıyacağından emin.seçim sloganını MHP Genel Merkeziile aynı anda bizimle paylaşan Şahin,sorusununyanıtının, bu 7 sözcük ile özetlendiğinisöylüyor.İttifakın siyasi çıkarlara, küçük hesaplara dayanmadığının altını çizen MHP İl Başkanı,diyerek tarihi duruş sergilediğine dikkat çekiyor.uyarısındabulunan Şahin, MHP'nin vatan,millet, devlet için her türlü fedakarlığave vazifeye hazır olduğunu vurguluyor.MHP İzmir İl Başkanı, Devlet Bahçeli liderliğinde partisinin üstlendiği misyonun seçmenlerde büyük karşılık gördüğünü dile getiriyor...diyor.MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin işte böyle iddialı, bir o kadar da emin konuşuyor.Devletimize temel oluşturan köklü bir geleneğin, milli ideolojinin tezahürü Milliyetçi Hareket Partisi, her zaman iddialı ve özgüveni yüksek parti olmuş, seçimlere öyle girmiştir.Cumhur İttifakı ile bu özgüvenin daha da güçlendiği kendini gösteriyor.Veysel Şahin'in gözlerinden ve sözlerinden bu okunuyor...