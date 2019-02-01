Özgür Kaynar: MHP

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
ile pek çok alanda
olduğu gibi siyasi hayatta da
yenilikler yaşıyoruz.
Siyasi partilerdeki çok parçalı görünüm yerini ittifaklara bıraktı.
Ülkemizde en çok ihtiyaç duyduğunuz uzlaşı kültürünün ve birlikte hareket edebilmenin gelişmesi açısından son derece önemli.
İttifak çatısı altında bir araya gelen partiler bu kez ilk yerel seçim sınavı verecek.
Birlikten doğan gücün nasıl bir sinerji oluşturduğu, Cumhur İttifakı'nda net bir şekilde görülüyor.
Benim de aralarında yer aldığım İzmir Medya Platformu üyeleri ile buluşan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin
, ortaya çıkan sinerjinin sandığa da yansıyacağından emin. "Beka için milli karar, cumhur için istikrar"
seçim sloganını MHP Genel Merkezi
ile aynı anda bizimle paylaşan Şahin, "Neden Cumhur İttifakı"
sorusunun
yanıtının, bu 7 sözcük ile özetlendiğini
söylüyor. ÇİFTE STANDART
İttifakın siyasi çıkarlara, küçük hesaplara dayanmadığının altını çizen MHP İl Başkanı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin "Bir belediye başkanlığı, üç meclis üyeliği için bekamızdan vazgeçemeyiz"
diyerek tarihi duruş sergilediğine dikkat çekiyor. "ABD'nin düşmanlığı, Batı dünyasının çifte standartları devam ediyor. ABD, bizi zayıflatarak ülkemize yönelik emellerini gerçekleştirmek istiyor"
uyarısında
bulunan Şahin, MHP'nin vatan,
millet, devlet için her türlü fedakarlığa
ve vazifeye hazır olduğunu vurguluyor.
MHP İzmir İl Başkanı, Devlet Bahçeli liderliğinde partisinin üstlendiği misyonun seçmenlerde büyük karşılık gördüğünü dile getiriyor... "Cumhur İttifakı'na teveccüh her geçen gün artıyor. Güçlü bir sinerji oluşturan bu birlikteliğin İzmir'de de büyük bir değişim sağlayacağına inanıyoruz. Her konuda uyum içinde çalıştığımız AK Parti ile beraber İzmir'de bu kez farklı bir yerel yönetim tablosu çıkaracağız. Seçmenden bunun işaretlerini görüyoruz"
diyor. EMİN VE İDDİALI...
MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin işte böyle iddialı, bir o kadar da emin konuşuyor.
Devletimize temel oluşturan köklü bir geleneğin, milli ideolojinin tezahürü Milliyetçi Hareket Partisi, her zaman iddialı ve özgüveni yüksek parti olmuş, seçimlere öyle girmiştir.
Cumhur İttifakı ile bu özgüvenin daha da güçlendiği kendini gösteriyor.
Veysel Şahin'in gözlerinden ve sözlerinden bu okunuyor...