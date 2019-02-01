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Sürücüyü darp edip anahtarı aldı

Giriş Tarihi: 1.2.2019
Sürücüyü darp edip anahtarı aldı
Manısa'nın Turgutlu ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Yüksel Kızılkaya'nın kullandığı minibüsü Bayramyeri Meydanı'nda durdurduktan sonra aracın kapısını açtı. Aşağı indirdiği sürücü Kızılkaya'yı darp eden zanlı, minibüsün kontak üzerindeki anahtarını alarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Darp raporu alan Kızılkaya, "Yardıma ihtiyacı olduğunu düşünerek durdum. Anahtarı alıp kaçtı. Çok şaşkınım" dedi.
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Sürücüyü darp edip anahtarı aldı
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