5 yıldızlı tesisi Pakdemirli açtı

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TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 5 yıldızlı hayvan barınağının açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve hayvanseverler katıldı. Bakan Pakdemirli, hayvanlara yönelik şiddet ve kasten öldürme fiillerinin artık kabahat kapsamından çıkıp, suç kapsamı haline geleceğini belirtti. Pet shoplarda bundan sonra kedi köpek satılmayacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Biz kötü ortamlarda bu hayvanların sergilenmesini doğru bulmuyoruz. Bunların ya kataloglar ile, internet ortamından ve olabildiğince sahiplenerek olması gerektiğine inanıyoruz. Sahipli hayvanlarını da sokağa terk edenlere yaptırım uygulamayı planlıyoruz" diye konuştu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, "Burası 6 milyon 500 bin liraya mal oldu. Biz sokak hayvanlarını sahiplendirme konusunda 2004 yılından bu yana yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu hayvanlarımızı ücretsiz sahiplendiriyoruz. Bakıma muhtaç hayvanlarımızı ise burada misafir ediyoruz. Tüm canlıları burada inşallah tüm personelimiz ile hizmet vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Pakdemirli, '5 Yılda 500 Bin Fidan' kampanyası kapsamında Denizli'de fidan dağıtım törenine de katıldı. Burada konuşan Pekdemirli, "Türkiye aslında dördüncü büyük üretici. Çin, ABD ve İran'ın ardından geliyoruz. 200 bin ton biz üretiyoruz, 400 bin ton İran üretiyor. Çok hızlı bir şekilde buraya ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.