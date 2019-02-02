Akhisar’da eksik çok

BUGÜN NELER OLDU

TürkıyeKupası'nda adını çeyrek finale yazdırmasına rağmen Süper Lig'de ikinci yarıya Beşiktaş ve Çaykur Rizespor mağlubiyetleriyle başlayıp dibe demir atan Akhisarspor, yarın lider Başakşehir'le oynayacağı maç öncesi sıkıntılı. Caner ve yeni transfer Cocalic cezalı, Mustafa Yumlu ve Dany'nin sakatlıkları ise sürüyor. Teknik direktör Cihat Arslan'ın stoperde kime görev vereceği merak ediliyor. Büyük sıkıntı yaşayan Arslan'ın Antalya'dan gelen Musa Nizam ve Sissoko'yu göbekte oynatması bekleniyor. Ara dönemde Kayserispor'dan Rotman, Osmanlıspor'dan Cikalleshi, Antalyaspor'dan Musa, Mechelen'den Cocalic ve Trabzonspor'dan Zeki'yi renklerine bağlayan Ege ekibinde başkan Hüseyin Eryüksel, "Transferlerimize güveniyorum" dedi.