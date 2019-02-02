Alaçatı’daki baraj için taşkın uyarısı

BUGÜN NELER OLDU

Tarımve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, aşırı yağışlar nedeniyle Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'ndaki doluluk oranının yükseldiği uyarısı ile vatandaşların tedbirli olunması istendi. DSİ İzmir Bölge Müdürü Ali Fuat Eker imzalı uyarıda, "İzmir ili, Çeşme ilçesi, Alaçatı Barajı'nda, 28 Ocak 2019 tarihi itibariyle su seviyesi yüzde 95 brüt doluluk oranına ulaşmıştır. Olası mevsim yağışları sonunda gelebilecek akımların kontrolsüz serbest akışlı Alaçatı Barajı savağından tahliye olabileceği göz önünde bulundurularak yöre halkını ve dere yatağı civarında bulunan; tesis, kurum ve kuruluşların, işletmelerin, can ve mal emniyeti bakımından taşkın periyodu sonuna kadar, dere yatağına yaklaşmamaları gerekmektedir" cümlelerine yer verildi.