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Altınordu 3’te 3 peşinde

İkinci yarıya ve G.Birliği galibiyetleriyle başlayan kırmızı-lacivertliler bugün K.Karabük’ü konuk edecek

Giriş Tarihi: 2.2.2019
Altınordu 3’te 3 peşinde
Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarıya evinde Balıkesirspor Baltok ve deplasmanda Gençlerbirliği'ni yenerek başlayan Altınordu bugün ligin dibine demir atan Kardemir Karabükspor'u konuk edecek. Bornova Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı Özgüç Türkalp yönetecek. Ligde toplam 13 haftadır rakiplerine yenilmeyen play-off yarışındaki İzmir temsilcisi son sıradaki rakibini yenerek üst üste 3. galibiyetini almayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertlilere sakatlıktan çıkan forvet Serdar Deliktaş ve Enes Kubat riske edilmeyecek. Sarı kart cezalısı stoper Hasan Hatipoğlu da forma giyemeyecek. Kardemir Karabükspor karşısında ciddiyeti elden bırakmayacaklarını ve hafta içinde iyi çalıştıklarını dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Sezonun ilk yarısında rakibimizle deplasmanda 1-1 berabere kalmıştık. Genç bir rakiple oynayacağız, onları hafife almıyoruz. Hedefimiz sahadan 3 puanla ayrılarak seriyi sürdürmek" diye konuştu.
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Altınordu 3’te 3 peşinde
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