Dağ: Seçmen önce projelere bakmalı

BUGÜN NELER OLDU

Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gaziemir ilçesinde esnaf ile kahvaltıda buluştu. Yerel seçimlere değinen Dağ, seçmenin belediye başkan adaylarından proje istemesi gerektiğine dikkati çekti. CHP İzmir'deki 22 belediyeden 18'inin başkan adayını ve büyükşehir belediye başkan adayını değiştirdiğini ifade eden Dağ, "CHP'nin tüm Türkiye'ye örnek gösterdiği İzmir modeli çökmüş oldu. Genel iktidar yerel iktidarlara başlar. Bizim iktidarımız öyle başladı. Recep Tayyip Erdoğan 2002'de iktidara geldiğinde referansı İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki başarılı çalışmalarıydı. CHP, İzmir'de, Aydın'da başarılı çalışmalar gerçekleştirmiş olsaydı bu çalışmalar kendilerini genelde iktidara taşıyabilirdi" dedi.