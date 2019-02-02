Ege ajans 33 yaşında

EGE Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEMM) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Ege Ajansın 33'üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı. Yenilenen yüzüyle hizmet vermeye devam eden Ege Ajans'ta tören düzenlendi. Törene Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak olmak üzere Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ersan, Prof. Dr. Canan Fisun Abay, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, medya temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"GÜÇLENIYORUZ"

Ege Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak ayrı ayrı yayın hayatına devam eden Ege Üniversitesi Televizyonu'nu, Radyo Ege Kampüsü ve Ege Ajansı, EGEMM çatısı altında bir araya getirdiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemizde toplumu yakında ilgilendiren çok önemli bilimsel araştırmalar yapılıyor. Birçok ulusal ve uluslararası başarılara imza atılıyor. Şüphesiz yapılanlar kadar, yapılanların halkla paylaşılması, büyük önem arz ediyor. Bu noktada EGEMM'e önemli görevler düşüyor" dedi. İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı ise, "Ajansımız yenilen fiziki şartlarının yanı sıra içerik olarak da daha da güçlenecektir" diye konuştu.