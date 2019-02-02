Folkart’ın Atatürk sergısı uzatıldı

BUGÜN NELER OLDU

Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadar hiç görülmeyen fotoğrafları, kullandığı özel eşyaları, yazdığı mektupları ve birçok objelerin yer aldığı sergi yoğun ilgi görüyor. Folkart Gallery'de ekim ayında ziyarete açılan Büyük Dahi / Gazi Mustafa Kemal sergisinde 400 obje ve bir kısmı daha önce hiç yayımlanmamış 150 Atatürk fotoğrafı yer alıyor. Sergiyi Şubat ayı başı itibariyle 150 bin kişi ziyaret etti. Gösterilen yoğun ilgi nedeniyle sergi süresi uzatıldı. Büyük Dahi / Gazi Mustafa Kemal Sergisi 26 Mayıs 2019 Pazar gününe kadar açık kalacak. Sergide ziyaretçi rekorlarının kırıldığını belirten Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "Sergimizi şubat ayı başı itibariyle 150 bin kişi ziyaret etti. Okullarımızın sergiyi ziyaret için yoğun randevu talepleri oluyor. Benzer şekilde şehir dışından da talepler geliyor. Bu yoğun ilgi nedeniyle Şubat ayı sonunda planladığımız sergi kapanışını 3 ay erteledik" dedi.