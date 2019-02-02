Göztepe büyük balık kaçırdı

Türkiye hareketli ve heyecanlı günlerin ardından devre arası transfer dönemini kaparken, bir gün önce tüm dünya Barcelona'nın genç bir oyuncuya attırdığı imza ile şaşkına döndü. Katalan ekibi yıldızlarla dolu kadrosuna 20 yaşında Kongolu Merveil Ndockyt'u kattı. Barcelona, Kongolü 10 numara için Getafe'ye 20 milyon Euro bonservis bedeli öderken, bu transfer Göztepe'de de büyük hayal kırıklığına neden oldu.

TUNA TAVSİYE ETMİŞTİ

İzmir kulübü, o dönemin teknik direktörü Tamer Tuna'nın tavsiyesi ve isteği üzerine genç futbolcuyu 2017 yaz transfer döneminde imza için şehre getirdi. Transferi için Arnavutluk kulübü FK Tirana ile 350 bin Euro bonservisle anlaşma da sağlandı. Ancak Göztepe Başkanı Mehmet Sepil prensipte anlaşılmasına rağmen bu transferden vazgeçti. Bu gelişme sonrasında Merveil Ndockyt, İspanyol ekibi Getafe'nin yolunu tuttu ve 1,5 yıllık sürede değerini 20 milyon Euro'ya yükseltip, Barcelona'ya transfer oldu. Göztepe de ayağına kadar gelen bir yıldız adayını kaçırmış ve bu günler için önemli bir gelirden olmuş oldu.