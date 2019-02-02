Hırsızlık zanlısı 17 kişi yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Balıkesırİl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde meydana gelen hırsızlık olayları için operasyon yaptı. Ayvalık, Altınova, Balya, Burhaniye, Kepsut, Susurluk ilçelerinde hırsızlık olaylarına karışan 17 kişiyi suç aletleri ve hırsızlık malzemeleri ile yakaladı. Jandarma ekipleri hırsızlık şüphelilerinin TCDD, Türk Telekom' ait malzemeler ile çocuk parkında bulunan demir aksamlar, ev hırsızlığı, bakır tel, televizyon, saman balyası ve taş ocağından kompresör gibi malzeme çalmaktan işlem yaptı.