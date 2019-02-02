Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Hırsızlık zanlısı 17 kişi yakalandı

Hırsızlık zanlısı 17 kişi yakalandı

Giriş Tarihi: 2.2.2019
Hırsızlık zanlısı 17 kişi yakalandı
Balıkesır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde meydana gelen hırsızlık olayları için operasyon yaptı. Ayvalık, Altınova, Balya, Burhaniye, Kepsut, Susurluk ilçelerinde hırsızlık olaylarına karışan 17 kişiyi suç aletleri ve hırsızlık malzemeleri ile yakaladı. Jandarma ekipleri hırsızlık şüphelilerinin TCDD, Türk Telekom' ait malzemeler ile çocuk parkında bulunan demir aksamlar, ev hırsızlığı, bakır tel, televizyon, saman balyası ve taş ocağından kompresör gibi malzeme çalmaktan işlem yaptı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hırsızlık zanlısı 17 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN