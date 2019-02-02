Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Kirli ittifak istifaya sürükledi

Kirli ittifak istifaya sürükledi

Giriş Tarihi: 2.2.2019
Kirli ittifak istifaya sürükledi
İYİ Parti'den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal, HDP'nin bazı büyükşehirlerde aday çıkarmayarak, Millet İttifakı'na destek vermesi karşısında parti genel merkezinin sessiz kalmasına tepki olarak ayrıldığını bildirdi. İstifa açıklamasında paylaştığı bazı görüşlerin bilinçli olarak çarpıtıldığını savunan Akkal, "Yaptığım açıklamada hiçbir İYİ Parti mensubunu ve geçmişte kader birliği yaptığım arkadaşlarımı töhmet altında bırakacak bir söylemde bulunmadım. Manisa'da HDP'nin yüksek oranda oy aldığı Gölmarmara, Saruhanlı, Turgutlu gibi ilçelerde bu partinin aday çıkarmaması karşılığında kendilerine meclis üyeliği sözü verildiğini kesin olarak öğrenip bildirmeme rağmen, buna kayıtsız kalınmıştır" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kirli ittifak istifaya sürükledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN