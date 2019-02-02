Kirli ittifak istifaya sürükledi

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Parti'den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal, HDP'nin bazı büyükşehirlerde aday çıkarmayarak, Millet İttifakı'na destek vermesi karşısında parti genel merkezinin sessiz kalmasına tepki olarak ayrıldığını bildirdi. İstifa açıklamasında paylaştığı bazı görüşlerin bilinçli olarak çarpıtıldığını savunan Akkal, "Yaptığım açıklamada hiçbir İYİ Parti mensubunu ve geçmişte kader birliği yaptığım arkadaşlarımı töhmet altında bırakacak bir söylemde bulunmadım. Manisa'da HDP'nin yüksek oranda oy aldığı Gölmarmara, Saruhanlı, Turgutlu gibi ilçelerde bu partinin aday çıkarmaması karşılığında kendilerine meclis üyeliği sözü verildiğini kesin olarak öğrenip bildirmeme rağmen, buna kayıtsız kalınmıştır" dedi.